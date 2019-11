Lazio, Rodia: "Niente lussazione per Caicedo. Immobile? Non preoccupa"

Al termine del match contro il Milan il medico sociale della Lazio dott. Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per un punto sugli infortunati: "Caicedo ha avuto un trauma contusivo importante alla spalla destra, dovremo sottoporre il giocatore a un monitoraggio clinico e strumentale nelle prossime ore. Nel momento in cui siamo intervenuti in campo abbiamo verificato che non ci sia stata una lussazione, dovremo comunque aspettare qualche ora per gli esami del caso. Con una lussazione sarebbe ovviamente uscito subito. Immobile? Non ci sono elementi di preoccupazione importante su di lui".

