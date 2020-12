Clamoroso all'Allianz Stadium: la Fiorentina cala il tris alla Juventus

Clamoroso quanto successo questa sera all'Allianz Stadium di Torino. La Fiorentina infatti si è imposta per 3-0 in casa della Juventus in una gara interpretata in maniera ottima dalla squadra di Prandelli, molto meno da quella di Pirlo. Pronti via Vlahovic apre le marcature e per i primi 20 minuti il palino del gioco è in mano agli ospiti che in più occasioni avrebbero potuto anche segnare il doppio vantaggio. Qualche occasione anche per i bianconeri che però al 18' rimangono in 10 per il rosso diretto estratto dall'arbitro per il bruttisimo fallo di Cuadrado su Castrovilli. Nella ripresa molto meglio la Juventus che però non riesce a concretizzare e poi viene nuovamente punita dall'autorete di Alex Sandro, anche sfortunato in questa occasione. A calare il tris definitivo ci pensa Martin Caceres che sigla anche il gol dell'ex. Bianconeri che subiscono quindi un brutto stop e rimangono a 24 punti in classifica, Fiorentina che torna finalmente a vincere e sale 14 punti.

