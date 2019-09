Classifica Serie A, Lazio ottava. Inter di nuovo in testa, beffa Napoli

A San Siro la Lazio crea tanto nel primo tempo poi si spenge ancora una volta nella ripresa. I cambi di Inzaghi contro l’Inter sortiscono l’effetto contrario e ai nerazzurri basta il colpo di testa di D’Ambrosio per riprendersi il primo posto ai danni della Juventus vittoriosa ieri nell’anticipo di Brescia. Alle loro spalle l’Atalanta visto che il Napoli incassa una sorprendente sconfitta interna contro il Cagliari, quarto insieme alla squadra di Ancelotti dopo la terza vittoria di fila. Gli azzurri sprecano tanto (Mertens prende due pali) e Castro a tre minuti dalla fine firma la beffa finale di testa. L’unico pareggio della serata è quello tra Genoa e Bologna con Sansone che fallisce un calcio di rigore provando il cucchiaio dopo che Schone aveva colpito a sua volta la traversa nel primo tempo su punizione. Primo successo in campionato per la Fiorentina che rompe una maledizione che durava da sette mesi abbandonando l’ultimo posto. Segnano Pezzella e Chiesa con la Sampdoria che riesce ad accorciare con Bonazzoli nonostante l’inferiorità numerica. Pesante anche il 3-1 del Lecce sul campo della Spal grazie ai due rigori di Mancosu e al gol di Calderoni che vanificano il momentaneo pareggio di Di Francesco. All’ultimo respiro il successo del Parma che batte il Sassuolo nel derby emiliano grazie a uno sfortunato autogol di Bourabia al 95esimo. Una liberazione per il ‘Tardini’ che aveva visto Consigli parare un rigore ad Inglese e il Var annullare due gol a Gervinho.

SERIE A, ZAPATA E DE ROON ABBATTONO LA ROMA - Vince l'Atalanta nella gara delle 19, ancora in trasferta. Dall'inizio del campionato per Gasperini sono tre su tre, anche se in realtà i nerazzurri a Bergamo - causa lavori - non hanno mai giocato. Contro la Roma decidono Duvan Zapata al 71esimo e De Roon in pieno recupero. Il colombiano stoppa e spacca la porta col mancino. L'olandese - che aveva segnato anche nel successo all'Olimpico del gennaio 2018 - approfitta di una dormita giallorossa per appoggiare di testa il pallone della certezza dopo che lo stesso Zapata aveva preso un palo sull'azione precedente. Un trionfo merito di un'ottima parte centrale della ripresa, ma anche di un paio d'interventi decisivi di Gollini. Il primo, con la mano sinistra, sul tiro ravvicinato di Dzeko alla mezz'ora. L'altro, di nuovo in uscita bassa, sul tentativo del subentrato Kalinic. Tre punti pesanti per Gomez e compagni, terzi a dieci punti davanti a Napoli e Cagliari. La Roma si ferma invece dopo due successi di fila scivolando sesta a quota sette.

