Lazio, Tare: "Immobile out? Scelta tecnica, abbiamo accettato le scuse"

Nel pre partita di Inter - Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Immobile? Non vedo nessuna polemica. La sua esclusione oggi è semplicemente una scelta tecnica, che rientra nella gestione della squadra. Giochiamo 7 partite in 18 giorni, lui nella partita di domenica ha accusato un problema muscolare alla fine del primo tempo, che poi è stato il vero motivo del cambio. La reazione è stata un po' eccessiva, ma le sue scuse sono state accettate da tutte le parti. Stasera? Abbiamo degli obiettivi dichiarati e per raggiungerli dobbiamo cercare di vincere dappertutto, anche contro la prima della classifica. Lo abbiamo dimostrato lo scorso anno e dobbiamo ripeterlo stasera".