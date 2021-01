Il Milan vince, in dieci, contro un ottimo Benevento: rossoneri primi in classifica

Il Milan brilla ancora anche nella prima partita del 2021. Una gara complicata quella contro il Benevento ma che la squadra di Pioli è riuscita a portare a casa grazie anche a uno strepitoso Donnarumma che di fatto ha negato la rete alla compagine di Inzaghi in tantissime occasioni. Per i rossoneri il match si mette in discesa con la rete segnata da Kessié al 15 minuto da calcio di rigore. Poco dopo il direttore di gare espelle Tonali per un'entrata sconsiderata del centrocampista che lascia in dieci i padroni di casa. Da quel momento il gioco è appannaggio prevalentemente degli ospiti che sono sfortunati con il palo di Insigne ma non riunciano a giocare nonostante la porta protetta da Donnarumma sia impenetrabile. Nella ripresa è Leao che segna la rete del doppio vantaggio con un gol bellissimo che non lascia scampo a Montipò. Il Benevento fallisce anche l'occasione di riparire il match con il calcio di rigore sbagliato da Caprari. Milan quindi ancora primo in classifica a 37 punti.