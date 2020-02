Juventus, Sarri: "Lazio-Inter gara importante. Scudetto? Vedremo alla fine"

Alla vigilia di Juventus - Brescia, l'allenatore bianconero Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. Occasione per fare una riflessione anche su Lazio - Inter: "Non sarà determinante, quella di domani sera è una partita importante ma il percorso è ancora lungo. Noi dobbiamo pensare solamente a fare più punti possibili. Sulla vetta della classifica? Era palese fin dall'inizio che questo sarebbe stato un campionato diverso, dobbiamo trovare stimoli da questa situazione. Sarà emozionante giocarci il campionato fino alla fine".

Lazio, conferenza stampa di Inzaghi

Lazio - Inter, probabili formazioni

TORNA ALLA HOMEPAGE