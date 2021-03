L'Inter batte il Parma con una doppietta di Sanchez: nerazzurri a +6 dal Milan

Si chiude il turno infrasettimanale di Serie A con il match del Tardini tra Parma e Inter. La squadra di Conte porta a casa altri tre punti importantissimi che consolidano il primato dei nerazzurri in classifica. Protagonista della serata Alexis Sanchez che grazie alla sua doppietta ha trascinato i suoi alla vittoria. A nulla è servito ai crociati il gol di Hernani al 71' che aveva idealmente accorciato le distanze. L'Inter sale a quota 59 punti in classifica portandosi a +6 dal Milan secondo, altro ko pesante per il Parma fermo a 15 punti e che occupa il penultimo posto in classifica.

