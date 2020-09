Milan - Bologna, a San Siro è Ibra-show: doppietta e tre punti

Vince ancora il Milan di Pioli. Dopo aver fatto risultato in Europa League i rossoneri vincono anche all'esordio in campionato contro il Bologna. A San Siro è Ibra-show con lo svedese protagonista del match dominato dai padroni di casa per 70 minuti abbondanti. Ibra, dopo aver segnato in Europa, timbra il cartellino anche in Serie A con la sua personale doppietta. Una rete per tempo: la prima nata da uno splendido pallone di Theo Hernandez e la seconda direttamente da calcio di rigore che non ha lasciato scampo a Skorupski. Buona reazione nel finale della squadra di Mihajlovic: due parate importanti di Donnarumma e anche un palo colpito da Santander. I felsinei rimangono anche in dieci per l'espulsione, causa doppio giallo, di Dijks.

