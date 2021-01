Roma - Verona, all’Olimpico la squadra di Juric “sparisce”

Sicuramente non una delle migliori serate quella di questa sera per il Verona. Gli scaligeri, terza miglior difesa della Serie A, subiscono tre reti dalla Roma in appena nove minuti. Di fatto con i gol di Mancini, Mkhitaryan e Borja Mayoral tra il 20' e il 30' si definisce la gara. Nella ripresa la squadra di Juric non riesce a rialzare la testa nonostante la rete di Colley che accorcia le distanze. Un brutto stop quindi per i veneti che permettono ai giallorossi di portare a casa tre punti senza quasi opporre resistenza. La squadra di Fonseca raggiunge quota 40 punti in classifica, il Verona rimane invece a 30.

