Serie A, Allegri sorride: Illing - Junior e Vlahovic mandano ko l'Atalanta

La Juventus si aggiudica il big match contro l'Atalanta. Al Gewiss Stadium basta alla squadra di Allegri bastano le reti di Illing - Junior nella ripresa e di Vlahovic nel finale per consegnare tre punti importantissimi ai bianconeri in chiave Champions. Con questa vittoria la Juve supera momentaneamente la Lazio portandosi a quota 66 punti al secondo posto. Si fa difficile invece la rincorsa della Dea che ora è sesta a quota 58 punti, così come la Roma che però è in svantaggio nello scontro diretto.