Serie A: ancora in rimonta, ancora di misura. L'Inter batte anche il Verona

Abbonata al 2-1, l'Inter vince ancora. È il terzo successo consecutivo in Serie A - tutti per 2-1, appunto - il secondo in rimonta dopo lo svantaggio iniziale. Questa volta a uscire a mani vuote dal confronto con i nerazzurri è il Verona, autore di un grande primo tempo chiuso in vantaggio grazie al rigore realizzato da Verre. La squadra di Conte accusa il colpo ed è incapace di reagire fino al duplice fischio di Valeri, poi si trasforma. Al rientro dagli spogliatoi c'è un'altra squadra in campo, un'altra partita: i nerazzurri schiacciano l'Hellas nella propria area di rigore, che diventa terreno di guerra e infine di conquista. Vecino al 65' ristabilisce la parità con un colpo di testa, e Barella completa la rimonta a 7' dal termine grazie a una perla dai 20 metri. L'Inter è di nuovo in testa alla classifica a +2 dalla Juventus, impegnata domani sera allo Stadium contro il Milan.

