Serie A, Cagliari e Verona si annullano: una rete per tempo sancisce l'1-1 finale

Termina in pareggio il posticipo delle 18 tra Cagliari e Verona. I padroni di casa passano in vantaggio al 29' con un cross di Castro su cui si avventa Joao Pedro (ma senza toccare il pallone). Gli ospiti non smettono mai di crederci e nella ripresa riacciuffano il pareggio grazie anche all'errore difensivo di Pisacane che favorisce l'intervento di Faraoni in rete. Il Cagliari si ferma dopo tre vittorie di fila e raggiunge la Lazio al sesto posto in classifica. Il Verona ottiene il terzo pareggio stagionale e sale a quota sei punti.

