Serie A, disastro Napoli: passa il Parma al 93'. Mani nei capelli per Gattuso

La cura Gattuso non ha ancora sortito effetti. Questo Napoli ha una malattia cronica, è un disastro. Bastano 4' minuti per averne conferma, quando lo svarione di Koulibaly manda in porta Kulusevski (altra partita pazzesca, ndr) per lo 0-1 del Parma. Poi è un primo tempo di assestamento. I partenopei faticano a digerire l'errore e ci mettono un po' a ingranare, mentre gli emiliani si chiudono con ordine e ripartono pericolosamente con la coppia Gervinho-Kulusevski. Due spine nel fianco di Gattuso e i suoi, che potrebbero pareggiarla proprio allo scadere della prima frazione. Di Bello assegna il rigore per un contatto tra Hernani e Zielinski. Il tocco (impercettibile a velocità normale) c'è, ma è fuori area. Il Var rettifica la decisione dell'arbitro e si va al riposo sul vantaggio parmense. Che dura fino alla zuccata di Milik al 64'. Un gol che sembra rivitalizzare gli azzurri, che spingono e ci provano fino all'ultimo. Forse anche troppo. Nel finale i campani si sbilanciano e lasciano una prateria ai soliti due, abili nel confezionare il gol dell'1-2 così: assist glaciale di Kulusevski, tocco preciso a tu per tu con Meret di Gervinho. Mani nei capelli per Gattuso. Con quella di stasera sono 8 le partite senza vittoria in Serie A per il Napoli.

