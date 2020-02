Serie A, fatal Verona per la Juventus: altro stop esterno per i bianconeri

Nel 1973 fu la fatal Verona per il Milan di Rocco, quasi cinquant’anni dopo - un po' come con nell'anno domini 2000 - il Bentegodi potrebbe costare caro anche alla Juventus. I bianconeri perdono la terza gara stagionale in trasferta (le altre due con Napoli e Lazio) e vedono complicarsi la corsa per il titolo. Mai così in bilico negli ultimi anni come in questa stagione. Non basta neanche il decimo gol consecutivo di Ronaldo che aveva sbloccato la gara nella ripresa allontanando i fantasmi della rete annullata per pochi centimetri nella prima frazione a Kumbulla e anche dei legni colpiti da Douglas Costa e lo stesso portoghese. Il Verona di Juric, all'ottavo risultato utile di fila e adesso sesto, si conferma però squadra non solo dal grande gioco ma anche dall’incredibile determinazione e riesce addirittura a ribaltarla. Ci pensa prima Borini dopo uno sciagurato tacco di Bentancur poi Pazzini, freddo nel trasformare il rigore assegnato per un mani di Bonucci a quattro minuti dalla fine. Un ko pesante: in caso di successo nel derby col Milan l’Inter aggancerebbe la Juventus al primo posto, vincendo a Parma la Lazio di Inzaghi sarebbe invece a meno uno. Allora Verona può essere davvero fatale.

