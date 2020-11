Serie A, Gervinho regala la vittoria al Parma: sprofonda il Genoa di Maran

Vince il Parma, crolla ancora il Genoa di Maran. Allo stadio Luigi Ferraris passano i crociati in un match duro ma che alla fine ha portato tre punti importantissimi alla squadra di D'Aversa. Protagonista della serata Gervinho che apre le marcature al 10' con un bellissimo gol nato da un'intuizione di Kucka. L'ivoriano è scatenato e nel finale del primo tempo colpisce anche una traversa. Nella ripresa la musica non cambia e il numero 27 segna anche la sua personale doppietta aiutato anche da una deviazione decisiva di Zapata che mette ko Paleari. Pochi minuti dopo i padroni di casa accorciano le distanze con la rete di Shomurodov che trova così il suo primo gol in Serie A. Parma che sale quindi a 9 punti in classifica, Genoa che rimane a 5 davanti solo al Crotone a quota 2.

