Serie A, il Cagliari cade a Udine: ai sardi non bastano 7' e 40'' di recupero

No, niente Var. Né barelle in campo. Eppure questo Udinese - Cagliari termina solo al 97':40'', senza che ai rossoblu riesca la rimonta sui padroni di casa. Chissà cosa ne penseranno Nainggolan&Co., forse che al bel gruppo messo in piedi da Maran manchi proprio un Felipe Caicedo. Perché i sardi dispensano un'altra grande prestazione al cospetto di un'Udinese in grande spolvero. Ne esce fuori una partita scoppiettante, divertente da vedere. Che nel primo tempo premia giustamente i friulani, in vantaggio grazie a una perla di De Paul al 39'. La ripresa si veste di continui capovolgimenti di fronte, con il Cagliari che sfiora più volte il pari e poi lo trova con un guizzo di Joao Pedro all'84'. Finita qui? Neanche per sogno. I bianconeri reagiscono subito e dopo neanche 60 secondi passano nuovamente in vantaggio con Fofana. Poi succede un po' di tutto. L'arbitro assegna 6' di recupero, nei quali viene espulso Pisacane. Se ne aggiunge un altro, poi ancora 40 secondi. Niente da fare, nessuna rimonta in stile Lazio. E probabilmente nessuna polemica su sfortunati cavilli del regolamento nel post-partita e nei giorni a seguire.

