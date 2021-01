Serie A, il Genoa ferma l'Atalanta sullo 0-0: Lazio a -1 dai bergamaschi

Non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa l'Atalanta di Gasperini. Partita attenta dei rossoblù che tengono bene nonostante le diverse occasioni dei padroni di casa e ottengono il quarto risultato utile nelle ultime 5 gare. Bergamaschi che invece arrestano la loro striscia di vittorie consecutive a 3 e salgono a 32 punti, uno in più rispetto alla Lazio che sta lentamente risalendo la classifica. Una partita da recuperare comunque per la Dea contro l'Udinese, match che si giocherà mercoledì 20 gennaio con il quale i nerazzurri possono scavalcare Roma e Juventus (anche lei con una partita in meno contro il Napoli) e andare a +4 dai biancocelesti.