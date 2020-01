Serie A, Juventus e Atalanta a valanga: Milan sterile nonostante Ibra

Nove gol in due partite: quattro della Juventus, cinque dell'Atalanta. Dominano e vincono a valanga due delle antagoniste della Lazio. La prima per un sogno, la seconda per il vero obiettivo. Quella Champions League per la quale i bergamaschi sono in piena corsa. Il 5-0 sul Parma, infatti, permette alla squadra di Gasperini di accorciare a -1 dalla Roma ferma al quarto posto. Alla Dea bastano 45' minuti per disfarsi degli emiliani: il Papu Gomez, Freuler e Gosens spianano la strada all'agevole doppietta di Ilicic nella ripresa. Arrivata quando l'Atalanta giocava sul velluto del Gewiss Stadium. All'Allianz Stadium, invece, soffre - almeno sul piano offensivo - la Juventus. Forse ancora scossa dalla batosta di Riyad e stordita fino al 45' contro un Cagliari che è poca cosa. Poi sale in cattedra CR7. Un regalo della difesa sarda gli fa aprire le danze al 49', prima di arrotondare su rigore e chiudere le marcature all'82'. Sessanta secondi prima aveva messo il suo timbro anche Higuain, per il 4-0 finale. Se le altre dilagano, al Milan non basta Ibra per segnare la miseria di un gol contro la Sampdoria quintultima in classifica. Anzi, le occasioni migliori sono dei blucerchiati che si vedono annullare un gol nel primo tempo - fuorigioco -, e che si divorano il vantaggio con Gabbiadini a mezz'ora dal termine. L'ingresso di Zlatan innalza sensibilmente la qualità offensiva degli omini di Pioli, che però non concretizzano le potenziali palle gol, restando a secco. Finisce 0-0, il Milan è dodicesimo a quota 22.

