Serie A, la Roma vede i sorci neroverdi: giallorossi schiantati dal Sassuolo

Il Sassuolo alza la voce e la Roma si mette paura. Primo tempo stellare dei padroni di casa, avanti di tre reti con la doppietta di Caputo ed il gol di Djuricic. Nella ripresa gli ospiti provano a riaprire i giochi con Dzeko e Veretout, ma viene abbandonata anche dall'ultimo superstite: Pellegrini si fa cacciare per doppia ammonizione. La magia di Boga fissa il punteggio sul definitivo 4-2. In classifica i giallorossi restano fermi a quota 39 punti, -7 della Lazio, rischiando domani di ritrovarsi quinti in caso di successo dell’Atalanta.