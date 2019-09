Serie A, la Spal perde ancora: 2-0 Juventus allo Stadium

Una Juventus dai due volti stende la Spal all'Allianz Stadium. Continua a vincere la squadra di Sarri, che ancora “squadra di Sarri” non lo è del tutto. Per i primi 45 minuti il ritmo della sfida è lento, compassato, conseguenza di un sarrismo in fase di rodaggio. Ad accendere la scintilla - poi diventata fuoco nel secondo tempo - è ancora una volta Pjanic, che al 45' trova a modo suo (bellissimo destro da fuori area) il secondo gol consecutivo dopo quello decisivo siglato lo scorso martedì a Brescia. Nella ripresa i bianconeri giocano con il coltello tra i denti e alla fine trovano il già scritto raddoppio al 78' grazie a sua maestà CR7. Solo un ottimo Berisha evita che il passivo diventi più largo per questa Spal, che resta ferma a 3 punti grazie all'unica vittoria del suo campionato, quella contro la Lazio della terza giornata. Adesso Semplici traballa, la sua panchina inizia a farsi rovente. Dal canto suo, invece, la Juventus sale in testa alla classifica in attesa dell'Inter. La squadra di Conte scenderà in campo alle 18:00 inseguendo la sesta vittoria su sei del suo campionato, per farlo dovrà superare la Sampdoria (ad oggi ultima insieme alla Spal) in trasferta a Marassi.

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

LAZIO, LA PANCHINA NON INCIDE

TORNA ALLA HOMEPAGE