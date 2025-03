Serie A | Napoli e Inter si annullano: al Maradona è 1-1

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La gara del Maradona lascia tutto invariato per quanto riguarda la lotta scudetto. Napoli e Inter non vanno oltre l'1-1 in una sfida accesissima in cui è la squadra di Inzaghi a passare e a mantenere il vantaggio per gran parte del match. È infatti una punizione splendida di Dimarco a sbloccare la gara e a portare in avanti i nerazzurri. Immediata la reazione del Napoli che però non riesce a trovare la via della rete.

Nella ripresa la squadra di Conte spinge e alla fine riesce a trovare il pari con la prima rete in Serie A di Philip Billing a quattro minuti dalla fine dopo essere subentrato a Gilmour. Martinez prima para il tiro del danese ma sulla ribattuta l'ex Bournemouth ribadisce in rete.

L'Inter rimane quindi al primo posto in classifica a quota 58, segue il Napoli a 57.