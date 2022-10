Serie A, Napoli-Sassuolo 4-0: gli azzurri confermano il primato in classifica

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue il periodo magico del Napoli che travolge anche il Sassuolo. Al Diego Armando Maradona finisce 4-0 grazie alla tripletta di uno straripante Osimhen e al gol di Kvaratskhelia. Nulla da fare per il i neroverdi che nonostante la buona volontà mostrata nella prima frazione pagano dazio e concludono la partita in dieci uomini per via dell'espulsione di Laurienté nella ripresa. Con questo successo la squadra di Spalletti si porta a quota 32 punti momenteamente a +6 sul Milan che però deve ancora giocare contro il Torino. Si tratta della tredicesima vittoria di fila tra Serie A e Champions League. Gli emiliani invece restano al nono posto a 15 punti.