Serie A, niente sorpasso per l'Inter: il Parma ferma i nerazzurri

MILANO - Non riesce all'Inter il sorpasso sulla Juventus, fermata nel pomeriggio in quel di Lecce. Anche gli uomini di Conte, nel match giocato in casa contro il Parma, non vanno oltre il pareggio: 2-2 il risultato finale, con i nerazzurri passati in vantaggio grazie al gol dell'ex Lazio Candreva. Parma che nel giro di quattro minuti ribalta la partita: Karamoh (gol dell'ex per lui) e Gervinho ammutoliscono San Siro. Nella ripresa l'Inter prova a scuotersi: ci pensa Lukaku a ristabilire la parità. Parità che durerà fino alla fine, nonostante i sette minuti di recupero e il forcing finale di Brozovic e compagni. Juventus che mantiene dunque la vetta della classifica con un punto di vantaggio sulla stessa Inter.

