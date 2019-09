Serie A, Romulo stende l'Udinese: Corini e il Brescia possono respirare

Torna a gioire il Brescia, dopo le urla di Corini in conferenza stampa, e torna a gioire anche Romulo. Udinese - Brescia termina 0-1 e l'ex Lazio ritrova un gol in Serie A che mancava proprio dalla sfida contro i bianconeri del 28 ottobre 2018, quando l'italo brasiliano vestiva la maglia del Genoa. In biancoceleste per lui nessuna rete, oggi invece in biancoblu il suo primo gol è pesantissimo: da 3 punti. Le rondinelle stendono la squadra di Tudor e si portano a quota 6 in classifica, riportando serenità a un ambiente deluso dalla rimonta subita contro il Bologna (da 3-1 a 3-4) nell'ultimo turno di campionato. Male invece i friulani. Dopo l'ottimo avvio di Serie A con la vittoria sul Milan, l'Udinese incappa nella terza sconfitta consecutiva. Il turno infrasettimanale rimanderà eventuali discorsi in merito al futuro dell'ex giocatore della Juventus, ma per Tudor la vittoria contro il Verona martedì - specie dopo la brutta prestazione odierna - sarà certamente da considerare un obbligo.

