Serie A - Sabiri decide il derby della Lanterna. Goleada Napoli al Sassuolo, crolla il Cagliari

Il Napoli rialza la testa dopo il brutto ko contro l'Empoli. La squadra di Spalletti schianta il Sassuolo di Dionisi e al Maradona si impone per 6-1. Una gara letteralmente dominata dagli azzurri che la sbloccano al 7' con la rete di Koulibaly e poi dilagano nel primo tempo con i gol di Osimhen, Lozano e Mertens. Nella ripresa la musica non cambia: il belga segna la sua personale doppietta e Rrahmani mette la firma sulla rete del 6-0. Maxime Lopez sigla invece il gol della bandiera.

Si infuoca invece la lotta salvezza con la sconfitta del Cagliari maturata in casa per mano del Verona. Barak porta in vantaggio gli scaligeri e Caprari raddoppia per la compagine di Tudor. Il gol di Joao Pedro nel secondo tempo riapre il match ma i sardi non riescono a trovare la rete del pareggio. Cagliari che rimane quindi a quota 28 punti ma che approfitta della sconfitta del Genoa nel derby della Lanterna per rimanere al quartultimo posto.

E' invece la rete di Sabiri a decidere il derby ligure contro il Genoa bisognoso di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sono i blucerchiati, grazie ai tre punti conquistati, a fare un balzo in avanti salendo a quota 33 punti. Profondo rosso invece per la squadra di Blessin che nell'ultimo minuto di recupero sbaglia il rigore del possibile pareggio con Criscito. I grifoni rimangono a 25 così come la Salernitana che scenderà in campo domani.