Serie A, succede di tutto alla Sardegna Arena: recupero maledetto per il Cagliari

Partita pazza alla Sardegna Arena. Divertente, come le due contendenti. Cagliari e Parma, piacevoli sorprese del campionato, oggi una contro l'altra per continuare la corsa all'Europa League. È stato un match dai due volti: dominano i rossoblu nel primo tempo, mentre nella ripresa è partita vera. Che alla fine vede “rosicare” il Cagliari, maledetto dalla Lazio.

LA PARTITA - I sardi passano in vantaggio al 19' con il solito Joao Pedro. Bello l'assist di Simeone, un cioccolatino che il brasiliano scarta inserendosi sul primo palo coi tempi giusti. Poi il Parma soffre, e ci sta, viste le assenze di tanti big tra i quali spiccano Kulusevski (lesione all'ileopsoas, da valutare per la Lazio la prossima settimana, ndr) e Gervinho (verso il Qatar). Il Parma soffre, si diceva, ma la pareggia. Nel momento migliore del Cagliari ci pensa Kucka, che prima prende un palo al 31' e poi insacca dieci minuti più tardi il cross perfetto di Brugman. Da segnalare un palo anche per i rossoblu, con Faragò, e la ripresa-spettacolo. Al 52' Gagliolo stende Joao Pedro, rigore. Va il brasiliano e lo sbaglia, si dispera, ma non passano neanche 60 secondi che Simeone ha già rimediato: è 2-1. A quel punto è assalto dei ducali, che potrebbero esultare subito. Irrati fischia rigore per mano di Klavan al 58', ma la Var lo smentisce: il tocco c'è, ma è fuori area. Il Parma spinge, ci prova, si vede negare il pari più volte da Cragno. Almeno fino al recupero, maledetto per i rossoblu dopo l'accoppiata Luis Alberto-Caicedo. Perché al 94' Kurtic pesca Cornelius, incornata e 2-2. Incredibile, Parma e Cagliari restano a pari punti a quota 32.

