Serie A, terzo ko consecutivo dell'Inter: a Inzaghi non riesce il sorpasso alla Lazio

Altro pesante ko per l'Inter di Simone Inzaghi che dopo la sconfitta subita per mano della Juventus cade in casa contro la Fiorentina. Un match tirato in cui la squadra di Italiano sbloccata solo dalla rete di Bonaventura nella ripresa. Terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri e quinta vittoria di fila invece per la Fiorentina che sale così a 40 punti. L'Inter rimane invece al terzo posto a quota 50, non riesce a Inzaghi il sorpasso sulla Lazio che rimane seconda in classifica.