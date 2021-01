Tutto facile per la Roma: tre gol in dieci minuti e vittoria sul Verona

Tutto facile per la Roma che cala il tris sul Verona di Juric. La gara si risolve di fatto in dieci minuti netti: Mancini apre le marcature al 20', sessanta secondi dopo raddoppia Mkhitaryan e al minuto 29 Borja Mayoral mette la firma sul terzo gol dei giallorossi. Scaligeri annichiliti e che non riescono a reagire. Nella ripresa è solo gestione del match da parte dei padroni di casa che permette agli ospiti anche di segnare la rete del 3-1 firmata da Colley. La squadra di Fosneca sale quindi a 40 punti in classifica mantenendo la terza posizione.

