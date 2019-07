Coppa Italia, lunedì prossimo il sorteggio del tabellone 2019/2020

Avrà luogo il prossimo 22 luglio a Milano il sorteggio del tabellone della Coppa Italia 2019/2020. La Lazio, detentrice del trofeo, farà il suo ingresso nella competizione direttamente dagli ottavi di finale (così come le prime otto classificate dello scorso campionato), che si disputeranno a gennaio 2020. Competizione che invece prenderà il via il 4 agosto con il primo turno eliminatorio, al quale prenderanno parte i club di Serie C e D. Di seguito il comunicato diramato tramite il sito ufficiale della Lega Serie A:

Si comunica che il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2019/2020 avrà luogo lunedì 22 luglio alle ore 15.00, presso la sede della Lega Serie A in via Ippolito Rosellini 4 a Milano.

LE DATE UFFICIALI DELLA SERIE A E DELLA COPPA ITALIA 2019/2020

EURO 2020, LA SERIE A TERMINERÁ IN ANTICIPO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO