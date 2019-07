Euro 2020, la Serie A finisce 19 giorni prima: il confronto con le altre leghe

L'Europeo del 2020 aprirà i battenti il 12 giugno con la partita d'esordio allo stadio Olimpico. Esattamente 19 giorni dopo la fine del campionato italiano. Oggi infatti la Lega Serie A ha reso note le date ufficiali della prossima stagione e per Roberto Mancini non arrivano buone notizie: non verrà anticipato nè l'inizio nè la fine della prossima stagione di Serie A. Insieme alla Liga spagnola, quella italiana sarà la lega che terminerà più tardi (il 24 maggio) rispetto alle più importanti d'Europa. Ecco il confronto:

Premier League, data dell'ultima giornata: 17 maggio

Bundesliga, data dell'ultima giornata: 16 maggio

Ligue 1, data dell'ultima giornata: 23 maggio

Liga, data dell'ultima giornata: 24 maggio

