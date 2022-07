AURONZO GIORNO 4 - Lazio, la seduta pomeridiana: nuovi volti allo Zandegiacomo, Ciro e Radu out

Fonte: Dai nostri inviati da Auronzo: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AGGIORNAMENTO ORE 19:05 - Termina la seduta pomeridiana allo Zandegiacomo di Auronzo. Squadra negli spogliatoi tra gli applausi del pubblico. Appuntamento a domattina per l'allenamento che precede la prima amichevole. Raul Moro e Felipe Anderson si fermano per firmare autografi sotto la tribuna.

AGGIORNAMENTO ORE 18:50 - Si chiude la solita partitella pomeridiana con il risultato di 1-0 per i rossi. Decisiva l'autorete di Zaccagni. Dopo un breve cooling break, è tempo di palle inattive. Sarri richiama l'attenzione della sua linea difensiva sui calci d'angolo a sfavore.

AGGIORNAMENTO ORE 18:40 - Pedro resta a terra e si tocca dolorante la caviglia dopo aver poggiato male il piede sul campo. Sarri sbotta: "Non ci si può allenare così".

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Sarri chiede ritmo e intensità nel pressing: "Avete 4 secondi per conquistare il pallone,non 4 minuti".

AGGIORNAMENTO ORE 18:25 - Porta mobile spostata sulla trequarti. Partitella a campo ridotto in vista. Di seguito le due squadre:

Rossi: Alia; Floriani Mussolini, Ruggeri, Kamenovic, Marinacci; Kiyine, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Raul Moro.

Celesti: Adamonis, Lazzari, Patric, Adeagbo, Coulibaly, Akpa Akpro, Bertini, Luis Alberto, Luka Romero, Cancellieri, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 - Lavoro atletico per Marcos Antonio, Casale, Acerbi, Hysaj e Marusic che si sono sistemati nel campetto adiacente a quello principale copn lo staff teccnico biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - Lascia il campo Stefan Radu che si tocca l'adduttore e rientra negli spogloiatoi per precauzione. Le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico biancoceleste nelle prossime ore.

AGGIORNAMENTO ORE 18:14 - Ecco i nuovi arrivati. In campo sia i nuovi acquisti, Marcos Antonio e Casale, accompagnati dagli applausi, che i nazionali Acerbi, Marusic e Hysaj. Ancora out Ciro Immobile che assiste all'allenamento dal tunnel degli spogliatoi dopo il lavoro in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 17:55 - Riscaldamento terminato. Tutti sul campo principale. Sarri divide il gruppo in tre squadre (celesti, rossi e verdi) e si passa a un'esercitazione sul possesso palla. Il mister, sin qui abbastanza silenzioso, osserva da bordo campo a braccia conserte.

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - Fa il suo ingresso anche Furlanetto che raggiunge mister Grigioni e i due compagnio di reparto Alia e Adamonis.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - In corso un torello prima di iniziare a lavorare sul campo principale. Ancora assente Immobile che sta lavorando in palestra con i nuovi arrivati Marcos Antonio, Casale, Marusic, Acerbi e Hysaj.

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 - Una parte del gruppo entra sul terreno di gioco e si sistema nel campetto adiacente al campo per il riscaldamento. Ecco anche mister Sarri accolto dal boato del pubblico. Il tecnico si gira verso la tribuna, saluta e ringrazia.

AGGIORNAMENTO ORE 17:25 - In campo, per primi, due dei tre portieri a disposizione di Sarri.SI tratta di Alia e Adamonis che stanno svolgendo il solito riscaldamento con Grigioni. Furlanetto ancora negli spogliatoi.

Doppia seduta anche sabato per la Lazio che continua a lavorare senza ostacoli in questo quindicesimo ritiro ad Auronzo di Cadore. Dopo l'allenamento di questa mattina, i biancocelesti tornano in campo allo Zandegiacomo con più di qualche novità. Saranno presenti, infatti, sul terreno verde sotto le Tre Cime di Lavaredo, i nuovi arrivati Casale e Marcos Antonio, e i nazionali Acerbi, Marusic e Hysaj.

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 - Si chiude l'allenamento mattutino.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Sarri comanda le operazioni e richiama l'attenzione dei difensori: "Linea, linea, linea!".

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Tocca ai difensori. Dopo una breve parte atletica, Sarri li richiama sul campo principale per le ormai solite esercitazioni: grande attenzione alla linea difensiva e allo scivolamento laterale. In campo con il fratino Radu, Patric, Adeagbo e Floriani Mussolini. Senza Lazzari, Ruggeri, Kamenovic e Marinacci.

AGGIORNAMENTO ORE 11:09 - Dopo il pressing si passa al fraseggio. Passaggi rapidi tra centrocampisti e attaccanti e conclusioni a rete.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Continua a strappare applausi anche Luka Romero che insacca da pochi metri col sinistro.

AGGIORNAMENTO ORE 10:56 - Con l'assenza di Immobile, ad agire da prima punta, insieme a Cancellieri, tocca a Felipe Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 10:53 - Altro super gol di Cancellieri che scarica un bolide mancino verso la porta di Adamonis. Bacio alla traversa e palla in rete, i tifosi lo acclamano.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Ancora lavoro sul pressing. Sarri schiera due 4-3-3 dalla metà campo in su. Celesti: Bertini, Akpa Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Luka Romero. Rossi: Cataldi, Basic, Kiyine, Raul Moro,Cancellieri, Pedro. Non si vede ancora in mezzo al campo Immobile. Gol di Cancellieri e Luka Romero accompagnati dagli applausi convinti dei tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:35 - Parte atletica solo per un gruppo ristretto di calciatori (12). Per Immobile lavoro in palestra con la parte restante del gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:29 - Sul terreno di gioco, almeno per il momento, ci sono solo centrocampisti e attaccanti che si sono sistemati nel campetto adiacente per svolgere la parte atletica. Difensori ancora in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:27 - I ragazzi entrano in campo tra gli applausi dei tifosi presenti in tribuna. Cataldi e Luis Alberto i primi della fila.

AGGIORNAMENTO ORE 10:13 - Entrano in campo i tre portieri. Per Adamonis, Alia e Furlanetto solito riscaldamento personalizzato.

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 - L'allenamento mattutino dei biancocelesti inizia, come di conueto, con un po' di lavoro in palestra.

AURONZO - Nuovo giorno, nuovo allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo. Prevista un'altra doppia seduta allo Stadio Zandegiacomo che ha visto arrivare poco fa gli uomini di Sarri pronti per la settima sgambata di questo ritiro. È la vigilia del primo test amichevole per la Lazio che domani affronterà l'Auronzo (ore 18). Nel pomeriggio attesi previsti nuovi arrivi in hotel: Casale, Hysaj, Marusic, Acerbi e Marcos Antonio si aggregheranno al gruppo. Alle 16:45, prima della seduta pomeridiana, è prevista la conferenza stampa di Danilo Cataldi.