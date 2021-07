AURONZO GIORNO 9 - Sarri chiede una Lazio "più cattiva", Reina ritorna in campo

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Chiamato a gran voce dei tifosi presenti sulle gradinate dello "Zandegiacomo", Sergej Milinkovic-Savic si ferma a firmare qualche autografo.

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 - Conclusa la partitella, colloquio tra squadra e allenatore che si mettono in cerchio al centro del campo.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Mister Sarri sprona la squadra a velocizzare l'azione: per il neo-tecnico della Lazio è tutto troppo lento. Urla e guida la squadra, spronandola ad alzare il ritmo del gioco.

AGGIORNAMENTO ORE 18.35 - Sul campo adiacente a quello centrale, Jony sta svolgendo un lavoro differenziato.

AGGIORNAMENTO ORE 18.35 - Reina torna in campo accompagnato dagli applausi dei tifosi presenti allo "Zandegiacomo" di Auronzo di Cadore. Il portiere era fermo da qualche giorno per un fastidio muscolare. Con Adamonis e Strakosha che difendono le due porte nella partitella, lo spagnolo lavora con i due preparatori e Marco Alia.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - Continua la partitella. A guidare i giocatori, mister Maurizio Sarri che urla e dà indicazioni: "In avanti, in avanti. Più cattivi".

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 - Le porte vengono spostate e si prosegue la partitella. Le squadre sono le medesime rispetto alla fase precedente della seduta.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Scatti lungo il terreno di gioco, poi via alla partitella a metà campo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 - La squadra viene divisa tra celesti e arancioni.

Celesti (4-3-3): Marusic, Vavro, Radu, Hysaj (Durmisi); Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto (Bertini); Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro.

Arancioni (4-3-3): Lazzari, Luiz Felipe, Patric (Kamenovic), Fares; Milinkovic, Escalante, Cataldi; Shehu, Caicedo, Adekanye.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Squadra in campo. Divisi in gruppetti da quattro, si inizia un lavoro di scambi e possesso palla. Assente, oltre a Reina, solamente Jony. C'è, invece, Milinkovic, che aveva concluso in anticipo la seduta mattutina.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Ancora qualche minuto e inizierà la seduta d'allenamento pomeridiana. In campo, per il momento, solo i tre portieri: Strakosha, Alia e Adamonis. I tre estremi difensori - assente ancora Reina - lavorano agli ordini dei due preparatori.

AURONZO POMERIGGIO - Appuntamento alle 17.30 per la seduta pomeridiana, sempre live, sempre su Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 11.50 - Seduta terminata. Cori dalle tribune per Maurizio Sarri. Appuntamento alle 17.30 per la seduta pomeridiana, sempre live, sempre su Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 11.30 - Difensori al lavoro atletico. Restano centrocampisti e attaccanti. Si lavora sul recupero del pallone della difesa (staff) e della ripartenza palla al piede. Una manovra che porta gli esterni ad aggredire e l'attaccante centrale a concludere. In fase di pressing invece vengono richiamati i colori dei fratini indossati dalle sagome. Applausi per Muriqi. Ma è Leiva a prendere la scena. Il brasiliano sembra quello che meglio di tutti ha già capito gli schemi di Sarri, richiama i movimenti dei compagni e fa capire agli altri cosa fare.

AGGIORNAMENTO 11.20 - Sarri lavora sulla copertura dell'area, ricezione del playmaker e uscita con l'intera rosa. Sta simulando di fatto una fase di gara in cui la Lazio risulta schiacciata in area di rigore

AGGIORNAMENTO 11.10 - Continua a lavorare la difesa. I dettami di Sarri sono sempre incentrati sull'uscita e sul velocizzare il pallone. Gli schieramenti sono i seguenti:

Difesa Celeste: Marusic, Vavro, Radu (Kamenovic), Hysaj

Difesa Verde: Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Fares (Durmisi)

AGGIORNAMENTO 10.55 - Difensori in campo per un lavoro in area di rigore di copertura e uscita agli ordini di Maurizio Sarri. Il resto della rosa prosegue il lavoro atletico sul campetto adiacente allo Zandegiacomo

AGGIORNAMENTO 10.40 - Alia, Adamonis e Strakosha stanno effettuando un lavoro di stop e passaggi con Grigioni e Nenci. Si lavora anche sulla tecnica

AGGIORNAMENTO 10.34 - La squadra ha iniziato il lavoro atletico sul campo adiacente al principale. Assenti sempre Jony (affaticamento) e Reina.

AGGIORNAMENTO 10.28 - I calciatori stanno facendo il loro ingresso in campo. Presente anche il Dott. Rodia.

AURONZO MATTINA - Nono giorno di lavoro all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo per la Lazio. Fra pochi minuti avrà inizio l'allenamento mattutino post amichevole