Bologna - Lazio, Inzaghi: "Gara delicata, trasformeremo la delusione in carica positiva"

BOLOGNA LAZIO INZAGHI - Poco più di ventiquattro ore e arriverà il fischio d'inizio di Bologna - Lazio, gara valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Simone Inzaghi, alla vigilia del match, ha presentato la sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: "Come ho visto la squadra? Veniamo da una brutta sconfitta, è nostro dovere smaltire al più presto quello che è successo martedì e trasformarlo in carica positiva per la gara di domani, che è una partita delicata che dovremo fare nel migliore dei modi. Valutazioni di formazione? Dobbiamo vedere come andrà l'allenamento di oggi. Oltre ai soliti infortunati, c'è la squalifica di Escalante. Dovremo valutare come si alleneranno quelli che hanno giocato martedì. Lo sforzo sia fisico che mentale è stato importante. Sappiamo che ci sono partite ravvicinate, cercherò di fare le scelte più idonee per la sfida di domani. La partita? Il Bologna lo conosciamo, è un'ottima squadra con ottime individualità. Fa piacere rivedere Sinisa, oltre a essere un amico è un bravissimo allenatore. Sappiamo che l'avrà preparata nel migliore dei modi. Dovremo prepararci, secondo me sarà una partita difficile, che dovremo interpretare dall'inizio nel migliore dei modi".

Europa League, ecco gli avversari di Roma e Milan: il quadro degli ottavi

Capello sul calcio italiano: "Troppo tatticismo, non è performante"

TORNA ALLA HOMEPAGE