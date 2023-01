Calciomercato Lazio, Muriqi senza filtri: "Vi svelo il mio futuro..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Vedat Muriqi è uno degli attaccanti più quotati dell'attuale Liga. Il bomber del Maiorca è al terzo posto nella classifica marcatori dietro a Lewandowski e Joselu, appaiato a Benzema, Iglesias e Aspas con 8 gol. Nel calciomercato di gennaio qualche club inglese ha preso informazioni sul kosovaro, di proprietà del club delle baleari, con la Lazio che ha mantenuto il diritto al 45% di una futura cessione. L'ex centravanti biancoceleste ha parlato degli scenari di mercato ai microfoni di Marca.

FUTURO - "Non ho mai pensato di andare via dal Maiorca, sicuramente a gennaio resto al cento per cento. Comunque è una cosa che non dipende da me, perché può arrivare una squadra d'accordo con il Maiorca, e i dirigenti mi possono dire 'ti vendiamo' e io non posso dire niente. Ho un contratto di molti anni e non voglio andarmene mai da Maiorca. Sono felice qui, lo è anche la mia famiglia, sto giocando e sto bene, per questo non ho mai pensato di andarmene".

IDEA RISPETTO AL CALCIOMERCATO - Nel caso qualche club volesse pagare la clausola rescissoria Muriqi si comporterebbe così: "Se verrà da me Pablo Ortells (direttore sportivo del Maiorca, ndr), proverò a dirgli di non voler andare via, ma queste sono cose che non dipendono da me. Se dovessi decidere è chiaro che io resterei qui".

SCELTE - La vita sull'isola: "Personalmente mi piace molto il clima qui. Siamo a gennaio e c'è il sole. La mia famiglia sta bene, i bambini vanno molto bene a scuola. A volte quando hai famiglia e figli devi pensare più a loro che a te stesso, ed è quello che sto facendo adesso. Poi penso anche a me stesso perché sto facendo bene per la prima volta dopo il Fenerbahçe. Quando sono stato alla Lazio ho avuto una brutta esperienza e non voglio fallire di nuovo".

Pubblicato il 13/01 alle 08.00