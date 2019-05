Calciomercato Lazio, nuove possibilità per Lazzari se parte Marusic

Un nome che non ha mai smesso di andare di moda per il calciomercato della Lazio quello di Manuel Lazzari. La scorsa estate c'erano stati contatti con la Spal e non si era trovata un'intesa economica, ma nel frattempo l'interesse per l'esterno è tutt'altro che svanito. E ora, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, si aprono nuove possibilità per portare Lazzari in biancoceleste: ad essere determinante l'eventuale partenza di Adam Marusic. Il montenegrino ha richieste in Bundesliga, il suo agente sta valutando le proposte e le porterà alle attenzioni di Tare. Se Marusic dovesse partire sono due i nomi sul taccuino della Lazio per fare il salto di qualità sulla fascia destra: Giovanni Di Lorenzo dell'Empoli o, appunto, Manuel Lazzari. E con il Napoli in pole position per il primo (anche la Roma su di lui, ndr), che la Lazio aveva provato a prendere a gennaio senza riuscirci e il cui prezzo nel frattempo è lievitato, si libera un posto tra le pretendenti per il secondo. Prezzo alto anche in questo caso, ma con la Spal i rapporti sono buoni: si pensi al prestito biennale di Murgia. Si aprono spiragli per Lazzari in biancoceleste, affiancato da un Romulo che ha convinto e sarà riscattato.