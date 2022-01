Calciomercato Lazio, per la mediana (ri)spuntano Allan e Vecino: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato invernale è iniziato, ma in casa Lazio per il momento si è pensato principalmente alle cessioni. Dopo gli addii di Escalante e Rossi, anche Lukaku sembra destinato a lasciare Formello per andare al Vicenza. Sono, però, operazioni marginali perché il club ha bisogno di una vendita importante per sbloccare l'indice di liquidità che impedisce operazioni in entrata. Lazzari e Muriqi sembrano gli indiziati, ma attenzione a Luis Alberto dopo l'ennesima panchina a San Siro, non digerita dall'andaluso. Sarri vorrebbe rinforzi anche a centrocampo dove i nomi tornati di moda sono Matias Vecino e Allan. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il primo è in uscita dall'Inter visto che il suo contratto scade a giugno. Il mister lo ha allenato ai tempi di Empoli e lo riaccoglierebbe volentieri. Per quello che riguarda il brasiliano, con passaporto portoghese, l'Everton è disponibile a cederlo in prestito per sei mesi e ci sarebbe stata, sempre secondo il quotidiano, una telefonata tra il giocatore e il tecnico. Allan e Vecino guadagnano tanto e sono due over 30 e questo andrebbe contro il lavoro di ringiovanimento della rosa, ma le occasioni, come dimostra l'affare Pedro, vanno colte.

Pubblicato l'11/01