Coronavirus, Scaroni e Spadafora: "Si va verso le partite a porte chiuse"

È tutt'ora in corso al Coni la riunione del Consiglio di Lega di A per decidere le sorti del campionato per l'emergenza Coronavirus. Non si è costituita l'Assemblea della massima serie di calcio poiché non è stato raggiunto il numero legale. L'ha confermato Paolo Scaroni, rappresentante del Milan, all'uscita da Palazzo H: "Le partite a porte chiuse? Decide il Governo". A dare ulteriore forza a quest'ipotesi, riporta ansa.it, le dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora: "Si va verso le partite a porte chiuse".

