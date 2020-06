Fonseca, relax e auspici: "Scudetto alla Lazio? Non scherziamo"

Lo chiamano Zorro per un travestimento a lui tanto caro ai tempi dello Shakhtar. Una giornata di relax sul litorale romano. Mascherina nera e abito bianco, questa volta il volto è coperto per rispettare le norme anti-Coronavirus. Una domenica in famiglia, prima di riprendere la corsa in campionato. La sua Roma spera nella zona Champions. Un piazzamento che per i giallorossi rischia di essere obbligato, stretti nella morsa finanziaria dei bilanci. Siede in riva al mare, nella splendida location del ristorante "Schiano" a Torvajanica. Ma all'orizzonte per mister Fonseca non c'è solo il mare, si intravede anche la Lazio e la rincorsa che sa di derby infinito: "Mister si torna a giocare... Finalmente!", accenna un sorriso, ma guai a immaginare che lo scudetto arrivi nella Capitale, sponda biancoceleste. "Scudetto alla Lazio? No, no, non scherziamo. Vincere il titolo è difficilissimo. Vedremo chi la spunterà". Torna sereno. Il cielo è azzurro, ma non gli ricorda la squadra di Inzaghi. È una domenica di svago: forse l'ultima: poi sarà di nuovo battaglia.

Pubblicato il 31/05 alle ore 17:10

