Inzaghi, ancora silenzio: disertata la conferenza stampa

Indistruttibile, il muro di silenzio innalzato da Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio non si è presentato nemmeno quest'oggi all'appuntamento con i giornalisti, nella consueta conferenza stampa al termine del match. Dopo la sfida con il Torino, parla Ciro Immobile. L'assenza del mister dura dalla penultima gara di campionato. Sicuramente, quello che sta vivendo è un momento davvero particolare. Le sue ultime dichiarazioni - dopo la finale di Coppa Italia - aprivano un grosso punto interrogativo sul suo futuro. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dai diversi colloqui con cui la dirigenza laziale ha intavolato la questione, cercando di convincerlo a restare. A pochi minuti dal match, Igli Tare ha ribadito il suo ottimismo: "Non ha un contratto in scadenza, perciò tutta questa tensione che si sta creando mi sembra un po' esagerata. Per noi Inzaghi resta, lo ha detto il presidente, lo penso io e credo che anche il mister la pensi così". L'ultima decisione spetta al diretto interessato. Che continua a pensarci e a prendere tempo. Trincerato nel suo silenzio.

Pubblicato il 26/05 alle 17:50