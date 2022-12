Lazio, amichevole affascinante in Turchia: Sarri sfida un tecnico italiano

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

In ritiro dal 12 al 17 dicembre. Cinque giorni a Belek, in Turchia. La Lazio prepara il programma di dicembre, prevederà due amichevole durante il mini-ritiro all’estero. La prima con il Galatasaray, la seconda contro il Fatih Karagümrük, squadra allenata da Andrea Pirlo. Una sfida particolare prima del rientro (probabilmente proprio il 17). La rosa di Sarri, dopo la probabile sfida con l’ex tecnico della Juventus, farà ritorno nella Capitale. Manca soltanto l’ufficialità al piano di lavoro. Per tutta la prossima settimana proseguirà a Formello, previste doppie sedute per domani, martedì e venerdì.

Pubblicato il 04-12 alle 7:30