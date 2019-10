Lazio - Atalanta, Immobile: "Primo tempo inaccettabile, ma che carattere!"

Un rigore per riaprire la partita, un altro per regalare alla propria squadra un insperato pareggio: Ciro Immobile non sbaglia e dall'inferno del primo tempo manda la Lazio in paradiso. Al termine di Lazio-Atalanta, l'attaccante biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per un'analisi lucida e oculata della gara: "Questo pareggio vale come una vittoria? Sì, ci prendiamo il secondo tempo e la reazione, ma il primo tempo è stato inaccettabile: un approccio totalmente sbagliato, abbiamo fatto pena! Dobbiamo giocare sempre come il secondo tempo. Recuperare tre gol ti dà una scintilla in più. Reazione nello spogliatoio? Poche parole, poco silenzio, ci siamo guardati negli occhi. Non c'era da abbassare la testa, ma da alzarla. Nel secondo tempo siamo entrati in campo più motivati, più forti. E poi è stato bravo il mister a tenerci tranquilli senza alzare la voce. Le parole del presidente Lotito? Ha ragione, perché abbinato alla tecnica ci deve essere il carattere. È una cosa che non si allena, deve venire dai più vecchietti, così la partita non la perdi. Il rigore? Vi prego, non fatemi più tirare rigori al novantesimo (ride, ndr), sto perdendo anni di vita. Questo era davvero pesante, ma la squadra meritava il pareggio".

Pubblicato il 19/10 alle 17.10