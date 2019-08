Lazio, attesa per Jony: difficile si sblocchi con la Samp. La situazione

Ancora attesa per Jony. Che difficilmente riuscirà a essere arruolabile con la Sampdoria. Inzaghi, per il suo impiego, dovrà aspettare, in caso, il derby. La Lazio attende i tempi burocratici, in particolare che la Fifa invii il transfer. Molto difficile che i documenti arrivino prima della prossima settimana. Altrettanto improbabile, dunque, che lo spagnolo possa scendere in campo già nella prima di campionato, mentre per la stracittadina romana dovrebbe essersi concluso questo lungo iter. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, all'origine di questo intoppo c'è stato il rifiuto di Al Thani di sottoscrivere l'accordo di prestito con diritto gratuito con la Lazio. Un'opzione resa possibile dalla famosa clausola legata alla retrocessione del Malaga. Dopo la decisione di non firmare presa da Al Thani, Jony ha risposto mettendo in mora il club andaluso e rescindendo per giusta causa. Anche questo punto è stato contestato da Al Thani, che non riconosce la giusta causa e, dal canto suo, è determinato a leggere la situazione come una rescissione unilaterale: da qui, la pretesa dei 12 milioni di euro. A questo punto, entra in gioco la Fifa, che ha concesso un termine di tempo entro il quale il Malaga dovrà giustificare la propria condotta. La Lazio attende la decisione del giudice, prevista per la prossima settimana. Con ogni probabilità, dunque, Jony non sarà convocabile con la Samp. L'attesa dovrebbe concludersi in vista del derby.

