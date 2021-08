Lazio, da Lukaku agli ex Salernitana: ecco chi resta a Formello con Avincola

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in partenza per il blindatissimo ritiro di Marienfeld in Germania. Non tutti si sono uniti alla corte di Sarri. Un gruppo consistente di calciatori è rimasto a Formello in attesa di trovare una sistemazione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la società ha richiamato Stefano Avincola, ex allenatore degli Allievi della Lazio, per potersi occupare degli esuberi. Il gruppo è consistente, circa una decina, a cui si aggiungeranno anche coloro che non sono stati scelti da Sarri per il ritiro in Germania dopo essere stati ad Auronzo. Un’ulteriore scrematura della rosa che si avvicina sempre di più a quella definitiva. Si aggregheranno dunque Riza Durmisi e Bobby Adekanye che raggiungeranno "capitan" Jordan Lukaku. Attualmente sono già a Formello, oltre al belga, Simone Palombi rientrato dal prestito al Pisa, Alessandro Rossi e Luca Falbo rientrati dal prestito alla Viterbese e gli ex Salernitana Cristiano Lombardi, Tiago Casasola, Sofian Kiyine, Emanuele Cicerelli e Cedric Gondo che però è vicino al Como. Diverso il discorso per Fabio Maistro che ha interrotto il ritiro di Auronzo a causa di un infortunio e quindi non è stato valutato da Sarri. Per lui c’è forse una possibilità di restare. Questi sono tutti i nomi che attualmente bloccano il mercato in entrata della Lazio, appesantendo l’indice di liquidità.

