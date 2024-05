Lazio, Felipe Anderson: "Palmeiras? Sogno di vincere per il mio popolo". E su Sarri...

La Lazio saluta Felipe Anderson in una serata ricca di emozioni e di commozione. Al termine della sfida contro il Sassuolo, dopo aver salutato i tifosi presenti, il brasiliano è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Quella di questa sera è stata un'emozione bellissima, ringrazio tutti quanti perché il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel calcio italiano e passare la maggior parte della mia carriera qui è stata la scelta giusta. Oggi è stata una giornata incredibile e ringrazio tutti per l’affetto. Nella mia seconda avventura qui ho fatto grandi partite, soprattutto nella passata stagione, per me queste ultime due stagioni sono state le migliori della mia carriera e quindi sono indimenticabili".

"Giocatore più forte con cui ho giocato? Leiva. Quello che porto più nel cuore? Sempre Leiva, quando è arrivato qui in pochi mesi ci ha insegnato tante cose, ci ha preso per mano, per me è stato un punto di riferimento. Allenatore più importante per me? Sarri. Fascia destra o sinistra? Per un calciatore è molto diverso, a destra hai più chance di fare assist, a sinistra di rientrare e tirare. Io preferivo stare a sinistra. Juventus? Nell’ultimo anno mi sono arrivate tante proposte ma io ho scelto di tornare in Brasile. Difensore più difficile da superare? In Italia tantissimi".

"Perché ho scelto di andare al Palmeiras? Ho sempre sognato di giocare in Europa ma anche di fare una grande carriera nel mio paese che vive per il calcio. Ora ho avuto questa occasione nella fase migliore della mia carriera, il progetto che hanno è importante. Voglio vincere per il mio popolo, voglio vincere nel mio paese”.

Pubblicato ieri alle 23:47