Lazio, Garlaschelli: “Il mio voto alla squadra di Sarri. Io simile a Zaccagni? Non credo…”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi, Renzo Garlaschelli ha fatto il punto sulla prima parte di stagione della Lazio di Sarri che ha chiuso la prima parte di stagione all'ottavo posto in classifica, a sette lunghezze dalla zona Champions. Di seguito il giudizio dell'ex esterno biancoceleste che ha detto anche la sua su un possibile paragone con Mattia Zaccagni: "Siamo molto lontani come paragone. Non mi sembra. Ti dico di no. Siamo due giocatori molto diversi. Non mi ci vedo proprio. È un buon giocatore. È partito così e così, ma adesso sta giocando bene così come la squadra. Noi andiamo troppo di corsa. I giocatori vanno visiti anche nell’arco di più partite per giudicarli. Zaccagni si è inserito molto bene. Un voto al girone di andata della Lazio e di Sarri? Troppe partite perse e non ho ancora visto un gioco brillantissimo. Do un 6+ solo perché siamo sotto Natale. Il giocatore che ti è piaciuto di più? Felipe Anderson. Stravedo per lui e nelle ultime partite ha perso un po’ lo smalto. A me piace tantissimo".