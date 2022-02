Lazio, gli esami di Acerbi: ecco quando tornerà in gruppo

Francesco Acerbi si è sottoposto agli accertamenti strumentali in Paideia. È arrivato il via libera per intensificare la preparazione atletica, propedeutica per il ritorno in campo. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei verrà utilizzata prudenza dallo staff medico della Lazio, per evitare qualsiasi rischio: il difensore è già reduce da una ricaduta con lesione di secondo grado (il 6 gennaio contro l'Empoli) dopo una lesione di primo (il 22 dicembre contro il Venezia). Salterà il Bologna e, tra domenica e lunedì, in sintonia con Sarri verrà deciso il ritorno in gruppo e il piano di ricondizionamento atletico. L'obiettivo è tornare tra i convocati per la partita di giovedì prossimo al Do Dragao contro il Porto. Il tecnico spera di averlo il prima possibile a disposizione, ma vuole evitare di perderlo di nuovo per riconsegnare alla difesa un uomo chiave, che praticamente non gioca da dicembre.