Lazio, i biancocelesti deludono in prestito all'estero: convince solo Lukaku

Lotito attento su più fronti. Mentre la prima squadra è in corsa per un posto in Champions League per il prossimo anno, c'è da monitorare anche la situazione dei calciatori della Lazio in prestito all'estero. Sono quattro i biancocelesti usciti dall'Italia per cercare nuove opportunità e garantirsi un minutaggio superiore ma non tutti stanno riuscendo nel loro intento. Si tratta di Bobby Adekanye (prima al Cadice e poi all'ADO Den Haag), Jordan Lukaku (Anversa) , Denis Vavro (Huesca) e Jony (Osasuna). Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, l'unico di questi che sta giocando con continuità e che sta convincendo è l'esterno belga in prestito all'Anversa che potrebbe esercitare il diritto di riscatto a fine stagione. Gli altri tre, invece, faranno con molta probabilità rientro alla base. Vavro e Adekanye faranno rientro sicuramente nella Capitale perché partiti con la formula del prestito secco, mentre per Jony è presente una clausola per l'acquisto del suo cartellino che difficilmente verrà esercitata dall'Osasuna visto lo scarso rendimenti e i frequenti infortuni dell'esterno sinistro spagnolo.