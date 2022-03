Lazio, il derby è un tabù per Zaccagni: anche all’andata…

Fonte: Lalaziosiamonoi

Due su due, o meglio zero su due. Mattia Zaccagni salta entrambi i derby della Capitale della stagione 2021/22. Dopo aver dato forfait nella gara d'andata, vinta dai biancocelesti per 3-2, l'esterno offensivo non ci sarà nemmeno domenica prossima contro la Roma stavolta per squalifica. L'arciere ha rimediato la quinta ammonizione del suo campionato per simulazione nel primo tempo del match con il Venezia. Nel girone d'andata il numero 20 della Lazio era stato costretto ad arrendersi per un trauma distrattivo alla coscia sinistra che gli ha compromesso i primi mesi in biancocelesti. Adesso, nel suo miglior momento di forma, l'ex Verona non potrà essere tra i convocati di Sarri in un match importante e decisivo per il rush finale come quello con la Roma. Tutto questo a causa di un'ingenuità che gli è costata caro.