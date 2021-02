Lazio, Immobile: "Dispiace per il risultato, ma questo gruppo non molla" - FOTO

Una sconfitta dolorosa quella di ieri per la Lazio contro i giganti del Bayern Monaco. Un ko che di certo però servirà alla squadra di mister Inzaghi a crescere in vista del futuro. Anche Ciro Immobile la vede in quest'ottica come ha scritto nel post pubblicato su Instagram: "Siamo consapevoli del fatto che si poteva fare di più ma allo stesso tempo fiduciosi perché il percorso di crescita passa anche da queste brutte cadute. Dispiace per il risultato ma questo gruppo non molla".

Publicato il 24/02

