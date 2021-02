Bologna - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La Lazio dovrà necessariamente rialzare la testa e mettersi alle spalle la brutta sconfitta contro il Bayern Monaco. Sabato 27 febbraio infatti i biancocelesti saranno impegnati nella difficile trasferta contro il Bologna nel match in programma alle 18:00 allo stadio Dall'Ara. Una sfida importante per non perdere terreno in campionato dove i biancocelesti lottano per il quarto posto.

DOVE VEDERE BOLOGNA - LAZIO IN TV E STREAMING

Bologna - Lazio sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A o Sky Calcio 1, a seconda dell'abbonamento di cui si dispone. Le alternative per la visione in streaming, come sempre quando si tratta di Sky, sono l'app SkyGo o NowTv, entrambe fruibili da smart tv, tablet, smartphone o altri dispositivi compatibili.

